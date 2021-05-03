الصحة : الصيف الآمن مرهون بعدم انتشار السلالة الهندية

الوكيل الإخباري - حذر مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الاولية الدكتور غازي شركس من التراخي في اتباع وسائل الوقاية والتباعد أو العزوف عن تلقي المطعوم، وخاصة مع وجود السلالة الهندية المتحورة.

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وبين شركس أن السلالة الهندية قيد المراقبة حاليا وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها.



وقال إن الأيام الأخيرة الماضية شهدت تزايد نسبة المسجلين على منصة التطعيم، وتسارعا في وتيرة التطعيم للجرعة الأولى والثانية، مؤكدا أن هذه المؤشرات جيدة وبالتزامن مع استقرار الوضع الوبائي فقد يدعو هذا للتفاؤل لكن بحذر. وبين أن الوصول إلى صيف آمن يحتاج ثباتا في المؤشرات كما يعتمد على ما يطرأ على المنحنى الوبائي بتأثير من المتحور الهندي.

