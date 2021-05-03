الإثنين 03-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إخماد حريق منزل في عجلون

الصحة : الصيف الآمن مرهون بعدم انتشار السلالة الهندية

اعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة تفشي وباء كورونا

وزارة المياه : ضبط اعتداء على الخط الناقل للمياه بمنطقة وادي العرب في اربد

11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

العقبة .. السماح لمتلقي جرعة من لقاح كورونا الخروج بالحظر الجزئي

التربية : على معلمي العاصمة عمان التوجه غداً الى مراكز التطعيم واخذ اللقاح

الصحة : جميع اللقاحات فعالة ضد المتحور الهندي

العواد لـ الوكيل : أسعار المعمول قد تنخفض في عيد الفطر

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.1 مليون دينار

الإثنين، 03-05-2021 02:56 م

الصحة : الصيف الآمن مرهون بعدم انتشار السلالة الهندية

الصحة


الوكيل الإخباري - حذر مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الاولية الدكتور غازي شركس من التراخي في اتباع وسائل الوقاية والتباعد أو العزوف عن تلقي المطعوم، وخاصة مع وجود السلالة الهندية المتحورة.

اضافة اعلان

وبين شركس أن السلالة الهندية قيد المراقبة حاليا وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها.


وقال إن الأيام الأخيرة الماضية شهدت تزايد نسبة المسجلين على منصة التطعيم، وتسارعا في وتيرة التطعيم للجرعة الأولى والثانية، مؤكدا أن هذه المؤشرات جيدة وبالتزامن مع استقرار الوضع الوبائي فقد يدعو هذا للتفاؤل لكن بحذر. وبين أن الوصول إلى صيف آمن يحتاج ثباتا في المؤشرات كما يعتمد على ما يطرأ على المنحنى الوبائي بتأثير من المتحور الهندي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني

إخماد حريق منزل في عجلون

عامل من سلطة المياه يكشف عن اعتداء على خط ناقل رئيسي للمياه في الجيزة - ( من المصدر)

وزارة المياه : ضبط اعتداء على الخط الناقل للمياه بمنطقة وادي العرب في اربد

الوكيل لقاح

الصحة : جميع اللقاحات فعالة ضد المتحور الهندي

وزارة التربية والتعليم

التربية : على معلمي العاصمة عمان التوجه غداً الى مراكز التطعيم واخذ اللقاح

32021115935678786544

مستشفى الملك المؤسس : نجاح عملية جراحية دقيقة لمريض يبلغ من العمر 85 عاماً

معمول

العواد لـ الوكيل : أسعار المعمول قد تنخفض في عيد الفطر

أخبار متعلقة
البدور

البدور : السلالة الهندية قد تسيطر على الموجة الثالثة بالمملكة

420211913732294425229

الصحة : سياسة التطعيم في المواقع تؤتي ثمارها

لقاح

مستشفيات خاصة مستعدة لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع القادم مجانا

ح

تفاصيل الإجراءات التخفيفية التي ستعلنها الحكومة اليوم

4202121171729323172010

زريقات: سيتم تحويل جميع مرضى كورونا في المستشفيات الحكومية للميدانية

420212123323368987373

وزير الصحة يقرر اعفاء أبو سل من ادارة البرنامج الوطني للتطعيم