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الأربعاء، 02-12-2020 11:28 ص

الصحة العالمية تبشر الأردنيين بخصوص لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، إن الأردن من الدول العربية التي ضمنت حصتها من لقاح كورونا.

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وأضاف المنظري في تصريحات صحفية، أن هنالك 11 دولة عربية ضمنت الحصول على احتياجاتها بالشراء المباشر، فيما ستكون 11 دولة أخرى مؤهلة لتلقي المساعدة من أجل الحصول على حصة من اللقاح.


وبين أن الدول التي ستحصل على احتياجاتها من اللقاح بالشراء المباشر، هي: الاردن والإمارات والسعودية وإيران والعراق ولبنان وليبيا والبحرين وعمان وقطر والكويت.


وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء، أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات سعي الوزارة لتوفير لقاح كورونا وإيصاله إلى المملكة من مصادر مختلفة.


وأوضح أن توفير لقاح فايزر للأردن سيبدأ في الربع الأول من العام القادم وستصل جرعات إضافية تباعا بعد ذلك.


وبين أن الوزارة اتفقت مبدئيا على شراء كميات من مطعوم أكسفورد مستقبلا وهو لا يحتاج لبرادات بدرجة حرارة منخفضة جدا.


ولفت إلى إعلان الوزارة "قريبا" عن بعض الاتفاقيات مع شركات لتأمين أكبر نسبة من المطاعيم لإعطائها للمواطنين.


وأضاف عبيدات أن من أصيب بفيروس كورونا لن يكون ضمن أولويات توزيع اللقاح وهناك اختلاف حول مدة مناعة المصاب المعافى.

 

المصدر: سكاي نيوز 


 




 

 


 

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