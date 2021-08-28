الصحة : العزوف عن التطعيم سيجعل الحالة الوبائية مختلفة

الوكيل الاخباري - شدد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، على أهمية التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية والاقبال على التطعيم، قائلا إن العزوف عن التطعيم سيجعل الحالة الوبائية مختلفة.



ولفت إلى أن دور الحكومة ينحصر في توفير المطاعيم وأماكن التطعيم والكوادر الصحية وتشجيع الناس للاقبال على المطاعيم، وجميعها متوفرة، حيث سيصل الأردن خلال الأسبوع القادم نحو 800 ألف جرعة من اللقاحات.



وأكد البلبيسي أن فرض الزامية التطعيم أمر غير وارد، وسيبقى المواطن بين خيارين؛ تلقي المطعوم أو اجراء فحصي كورونا أسبوعيا، مبيّنا أن نحو 55% من الفئة المستهدفة بالتطعيم قد تلقت الجرعة الأولى من اللقاح، فيما بلغت نسبة متلقي الجرعة الثانية 45%.

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