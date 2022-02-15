الثلاثاء 15-02-2022
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الثلاثاء، 15-02-2022 11:21 ص

الصحة : العين الوبائية ترصد انخفاضًا

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الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن العين الوبائية ترصد انخفاضًا ما يؤشر إلى وصولنا لقمة اصابات كورونا.

وبين البلبيسي الثلاثاء أن أعداد إدخالات المستشفيات تشهد انخفاضًا يؤشر إلى بداية انحسار للموجة الوبائية.

وبين أن نسبة العينات الإيجابية انخفضت، إلى جانب انخفاض ملموس في إدخالات المستشفيات، إذ وصل عدد الإدخالات حتى يوم أمس 1245، حالة، بنسبة 1%.

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وشدد على أن التعليم سيكون وجاهيًا في المدارس ولا عودة عن ذلك.

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