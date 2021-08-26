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الخميس، 26-08-2021 04:28 م

الصحة: الفئة العمرية فوق 60 عاماً الأكثر عرضة لفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، أن الفئة العمرية فوق 60 عاماً ويبلغ عددهم 580 ألف شخص بالأردن، وهم الأكثر اختطاراً وعرضة لفيروس كورونا، تم تطعيم 60% منهم، فيما بقي 40% دون لقاح.

وأوضح أن وزارة الصحة تطرقت للعديد من الاقتراحات للوصول الى 40% من الأشخاص غير المطعمين من هذه الفئة، حيث تم الذهاب للمركز الوطني للسكري، والمراكز الصحية الشاملة بالمملكة لتطعيم هؤلاء الأشخاص.

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