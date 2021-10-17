الصحة: الفرق المتجولة اعطت اللقاح لـ1100 شخص خلال يومين

الوكيل الاخباري– قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن هنالك صعوبة بالوصول إلى المراكز الصحية في بعض مناطق الأطراف؛ للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وأضاف البلبيسي، أن الوزارة شكلت 30 فريقا متجولا لمنح المواطنين المطعوم ابتداء من محافظة المفرق التي تعد الأقل بنسب الحصول على اللقاح، لافتا إلى أن تلك الفرق بدأت أعمالها يوم الخميس الماضي.



وأكّد أن الفرق مستمرة بأعمالها في محافظة المفرق حتى الوصول إلى جميع المناطق، مشيرا إلى أن الفرق قامت بتطعيم حوالي 1100 شخص خلال اليومين السابقين.



ونوه إلى أنّ الوزارة طلبت من نقابة الصيادلة حوالي 1500 صيدلي للعمل مع فرق التطعيم الخاصة بالمدارس.

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