الصحة: المتحور الهندي أقل من البريطاني بسرعة انتشاره

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي إن جميع الفيروسات المتحور تتشابه بالأعراض، مشيراً إلى أن المتحور الهندي لا يختلف عن باقي المتحورات الأخرى.



وأضاف البلبيسي خلال تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الفيروس الهندي المتحور أقل بسرعة انتشاره من المتحور البريطاني، منوها أن عدد الإصابات بالمتحور الهندي 3 حالات في المملكة لغاية اللحظة .

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ودعا المواطنين للحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية بإرتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى تعقيم اليدين.

