الخميس 04-03-2021
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الصحة: المستشفيات الميدانية عملها مؤقت

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الخميس، 04-03-2021 11:29 ص

لحين انتهاء الجائحة

الصحة: المستشفيات الميدانية عملها مؤقت

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة، أن عمل المستشفيات الميدانية الثلاثة في إقليم الشمال والوسط والجنوب مؤقت؛ لحين انتهاء جائحة كورونا.

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وأضافت الوزارة في ردها على سؤال نيابي أنه ستتم إعادة توزيع العاملين في هذة المستشفيات الميدانية على محافظاتهم حسب الأصول.


واكدت أنها أنشأت3 مستشفيات ميدانية في كل من إقليم الشمال والوسط والجنوب وبكلفة إجمالية بلغت 16 مليون دينار.


وأوضحت الوزارة أنها طلبت احتياجاتها من التخصصات الطبية للمستشفيات الميدانية الثلاثة بناء على تحديد مستوى التنافس على مستوى الأقاليم الثلاثة للمهن الطبية المطلوبة من الوزارة؛ لتمكين الوزارة من التعامل والسيطرة على الانتشار الجغرافي لفيروس كورونا في مناطق إقليم الجنوب بمرونة وكفاءة عالية سيكون على مستوى الإقليم، وليس على مستوى محافظة معينة.


وحول عدد الوظائف المطروحة في مستشفى معان الميداني قالت الوزارة، إن وجود المستشفى الميداني في محافظة معان لا يعني في أي حال من الأحوال أنه مقتصر على أبناء هذه المحافظة، وينطبق ذلك على المستشفى الميداني في عمّان وإربد ولا يعني وجودهما أنهما خاصتان بمحافظة العاصمة وإربد على التوالي، وإنما لخدمة إقليم الوسط كاملا وكذلك إقليم الشمال بكافة محافظاته. 


وأِشارت الوزارة إلى أن عدد المرشحين للتعيين للمستشفى الميداني الخاص بإقليم الجنوب من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم 584 منسبا للتعيين.
فيما تبلغ حصة كل محافظة في إقليم الجنوب بالتعيين في المستشفى، معان والبادية الجنوبية 81 شخصا، الكرك 313 شخصا، الطفيلة 107 أشخاص، العقبة 83 شخصا.

 

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