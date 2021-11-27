الصحة المصرية توجه رسالة عاجلة للأفراد بسبب متحور أوميكرون

الوكيل الإخباري-قالت وزارة الصحة المصرية إن الالتزام بتنفيذ التدابير بما فيها ارتداء القناع الواقي والبعد البدني وغسل اليدين، والحصول على اللقاح، حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار كورونا.

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وأكد حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الجمعة، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة، الوضع الوبائي في مصر والعالم، خاصة بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم "أوميكرون".



وأشار إلى أن الوزارة أيضا، تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.



وشدد على أن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات والوفيات الشديدة الناجمة عن الإصابة بـ COVID-19، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.



وقال عبد الغفار، إن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازينيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات التصدي للجائحة.



وناشدت وزارة الصحة والسكان، المصريين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

روسيا اليوم