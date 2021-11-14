الوكيل الإخباري-حسمت وزارة الصحة المصرية الجدل الذي أثير مؤخرا في البلاد بشأن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي "rsv"، خاصة بعد ذعر أولياء الأمور، وقامت الوزارة بتعريف المرض وكذلك أعراض الإصابة به.

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وقالت وزارة الصحة المصرية في تقرير لها إن "فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، هو فيروس تنفسي شائع يسبب عادة أعراضا خفيفة تشبه أعراض البرد، لافتة إلى أنه من أشهر الفيروسات التي تسبب أعراضا تنفسية في جميع دول العالم، ومنها مصر، وقت تغير الفصول".



وتابعت: "يتعافى الأشخاص في غضون أسبوع أو أسبوعين، ويمكن أن يكون خطيرا خاصة عند الرضع وكبار السن"، مشيرة إلى أن "فيروس الجهاز التنفسي الخلوي، هو السبب الأكثر شيوعا لالتهاب القصبيات (التهاب المجاري الهوائية الصغيرة في الرئة)، والالتهاب الرئوي، وهي عدوى الرئتين عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة".



واستعرضت وزارة الصحة والسكان المصرية أعراض الجهاز التنفسي المخلوي، وقالت "عادة ما تظهر الأعراض على الأشخاص المصابين بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي فى غضون 4 ـ 6 أيام بعد الإصابة".



وأوضحت أن "الأعراض تتمثل في سيلان الأنف وقلة الشهية والسعال والعطس والحمي والصفير"، مشيرة إلى أن "هذه الأعراض تظهر عادة على مراحل وليس مرحلة واحدة في الأطفال المصابين بهذا الفيروس، وقد تكون الأعراض الوحيدة هي التهيج ونقص النشاط وصعوبة التنفس".



روسيا اليوم