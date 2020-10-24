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السبت، 24-10-2020 04:42 م

الصحة : المطاعيم المتوفرة ستصرف مجاناً لجميع المقيمين على ارض المملكة

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير الصحة الاستاذ الدكتور نذير عبيدات المخزون الاستراتيجي للامصال والمطاعيم في قسم الامصال والمطاعيم التابع لمديرية الامراض السارية.
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واكد الدكتور عبيدات على توفر كميات كافية من المطاعيم المعتمدة لدى الوزارة ضمن برامج التطعيم الوطني في مستودعات وزارة الصحة، مبينا انها تستهدف فئات معينة للوقاية من الامراض المعدية، حيث تصرف مجانا.

واطلع الدكتور عبيدات يرافقه مدير الامصال والمطاعيم الدكتور مصطفى كراسنة على المخزون المتوفر من المطاعيم في المستودعات والية صرفها للمستودعات الفرعية في مديريات الشؤون الصحية في محافظات المملكة.

وعرض مدير الامصال والمطاعيم الدكتور مصطفى كراسنة عن آلية صرف الامصال والمطاعيم ضمن برنامج شهري وحسب احتياج كل مديرية للفئات المستهدفة.

وبين ان المخزون المتوفر من المطاعيم في المستودعات يكفي المملكة مدة لاتقل عن 6 شهور ويتم صرفها لجميع المقيمين على ارض المملكة مجانا بغض النظر عن الجنسية.

 




 

 


 

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