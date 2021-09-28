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الثلاثاء، 28-09-2021 06:46 م

الصحة : المطعمين قد يتعرضون للإصابة بكورونا

كورونا 2


 الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن فصل الشتاء العام الماضي، مرّ بالتزامن مع ذروة الموجة الثانية من كورونا، لافتاً إلى أن الأشخاص كانوا ملتزمين بالإجراءات الصحية وخاصة ارتداء الكمامة .

وأشار البلبيسي إلى أن ارتداء الكمامة يحمي من كورونا إضافة إلى الفيروسات الأخرى التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي، داعياً في حديث لقناة المملكة، جميع الأشخاص إلى أخذ مطعوم كورونا، وخاصة الأشخاص الأكثر عرضة ومن يعانون من أمراض مزمنة والكوادر الطبية بالإضافة إلى مطعوم الانفلونزا الموسمية لمساعدة القطاع الصحي على التفرقة بين المرضين.

ولفت إلى أن المطعمين قد يتعرضوا للإصابة دون أن يستدعي ذلك ذهابهم إلى المستشفى.”

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