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الإثنين، 01-11-2021 09:26 م

الصحة : المهرجانات والحفلات سبب بارتفاع إصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة إن الحفلات الغنائية والمهرجانات هي إحدى أسباب ارتفاع اصابات كورونا.

وقال مساعد أمين عام وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، إن تصاعد الأرقام لحالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا، المسجلة أخيرا تعتبر ارقاما قياسية في حال مقارنتها بالأرقام السابقة من الربع الأخير من العام، مشيرا إلى أنه من المبكر أن نحكم على هذه الأرقام إذا كانت مقلقة أم لا.

وبين شركس في تصريحات صحفية مساء الإثنين أن الأردن يشهد صعودا تدريجيا في تسجيل الإصابات بالفيروس منذ أسابيع، وصعودا تدريجيا بالإيجابية للفحوصات منذ أسابيع أيضا، لكن الارتفاعات لا يمكن أن نقول عنها أنها كبيرة جدا، وأن الارتفاعات ليست بشكل مضاعف وإنما هي بالتدريج، وكانت الإصابات تتراوح ما بين 4 إلى 5 بالمئة والآن أصبحت فوق الـ 5 بالمئة.

وأضاف شركس أنه كان متوقعا تسجيل أرقام مرتفعة، في حال لم يتمكنوا من إحكام نقطتين، وهي الإقبال الشديد على المطاعيم المضادة للفيروس، بالإضافة إلى الالتزام بأدوات الوقاية العامة، والابتعاد عن التجمعات، وأن الواقع للأسف عكس ذلك وهو فتح القطاعات وعدم الالتزام بالإضافة إلى إقامة الحفلات الغنائية والتجمعات الكبيرة والمهرجانات .

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