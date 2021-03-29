الإثنين 29-03-2021
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الإثنين، 29-03-2021 06:11 م

الصحة : الوضع الوبائي في المملكة مقلق للغاية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مركز صحي النصر الحكومي الشامل طبيب الأمراض الباطنية، الدكتور عامر طلب، إن الوضع الوبائي في المملكة الأكثر خطورة على مستوى العالم، مبينًا أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى عدم الالتزام بإجراءات الوقاية العامة وعلى رأسها التباعد الاجتماعي.

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وأشار إلى أن هناك نسبة عزوف عن اللقاح الذي يعتبر الحل الأمثل حاليًا، وخاصة مع ارتفاع نسب إشغال الأسرة في المستشفيات.


وبين أن المشكلة أعمق بكثير مما يتصور البعض، ولا طاقة لأي قطاع صحي في تحمل الأعداد الكبيرة من المرضى، ولا سيما في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا محليا.


 




 

 


 

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