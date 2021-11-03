الأربعاء 03-11-2021
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الأربعاء، 03-11-2021 07:44 م

الصحة: الوضع الوبائي مستقر والاصابات ضمن المتوقع والمقبول عالميا

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 الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة، مسؤول ملف كورونا في المملكة، الدكتور عادل البلبيسي، إن الوضع الوبائي في الأردن ورغم زيادة نسبة الفحوصات الايجابية ما زال مقبولاً وتحت السيطرة.

وأشار البلبيسي خلال مقابلة أجراها مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إلى أن الزيادة في عدد الإصابات اليومية متوقعة خصوصاً مع فتح جميع القطاعات وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، مبيناً أن ما يهم الوزارة هو القدرة الاستيعابية للمستشفيات.

ولفت إلى أن نسبة إشغال المستشفيات المخصصة لحالات كورونا مريحة ولا تتجاوز 26 بالمئة من أسرة العناية الحثيثة، و17 بالمئة لأسرة العزل، و10 بالمئة لأسرة التنفس الصناعي، كما يوجد في هذه المستشفيات 3500 سرير عزل، و1200 سرير عناية حثيثة، و1000 جهاز تنفس صناعي.

وحول الفئات العمرية التي تصاب بالفيروس، أوضح البلبيسي أن 33 بالمئة من الإصابات المؤكدة المسجلة يومياً هي من الفئة العمرية بين 10 إلى 17 سنة ، مبيناً أن هذه الفئة البالغ عددها نحو 2 مليون شخص، تسجل 620 إصابة يوميا، بما يعني أن من بين كل ألف شخص يصاب 4 أشخاص بالفيروس.

 وبين أن الحالات النشطة التي تجاوز عددها 21 ألف حالة، هي مجموع الحالات المسجلة خلال 14 يوماً الماضية، موضحاً أن من يتجاوز 14 يوماً من الاصابة ينتقل إلى قائمة حالات الشفاء، أو على قائمة أسرة الشفاء في المستشفيات. 

ودعا البلبيسي المصابين إلى الالتزام بإجراءات الحظر المنزلي، وعدم الاختلاط لمنع انتشار العدوى، مؤكداً أن الالتزام من الاخلاقيات التي يجب اتباعها لعدم إلحاق ضرر بالأشخاص الآخرين.

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