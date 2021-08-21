الصحة: الوضع الوبائي يسمح باستمرار فتح القطاعات

الوكيل الاخباري-

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قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، السبت، إن الوضع الوبائي الحالي في المملكة يسمح باستمرار الخطة الحكومية للوصول إلى الصيف الآمن بفتح القطاعات في بداية شهر أيلول/سبتمبر.وتستهدف المرحلة الثالثة التي تبدأ في 1 أيلول/سبتمبر، العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية؛ إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.وأضاف، أنه "بالرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ما زال الوضع الوبائي مستقراً خلال الـ 3 أسابيع الماضية بالنسبة لعدد الإصابات ونسب الإيجابية"، مؤكداً أن الاستمرار بفتح القطاعات يعتمد بشكل أساسي على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والإقبال على التطعيم.ولفت البلبيسي إلى أنه تم تطعيم نحو 60 ألف شخص ضمن الفئة العمرية ما بين 12-17 عاماً، وإعطاء أكثر من 8 آلاف جرعة معززة من مطعوم نوع فايزر لمن تلقى جرعتين من سينوفارم لغايات الدخول إلى بعض الدول.وأشار إلى أن نسبة من تلقوا المطعوم لعمر 60 عاماً فأكثر وصل لنحو 60%، موضحاً أن الوزارة تسعى بكل جهودها للوصول للنسبة الكاملة لهذه الفئة وغيرها مع زيادة عدد مراكز إعطاء المطعوم.ووصل عدد الجرعات المعطاة خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 320 ألف جرعة.وحث البلبيسي المواطنين على الإقبال لتلقي مطعوم كورونا وخاصة الفئات الأكثر اختطارا حماية لهم وللمجتمع.