الصحة : الوضع الوبائي يشهد ارتفاعا ولا توصيات جديدة بشأن حظر التجول

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان

قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الأربعاء، إن نسبة إشغال الأسرة المخصصة لمرضى كورونا للحالات العادية لا تزيد عن 20%، أما نسبة الإشغال لمرضى كورونا في أسرة العناية الحثيثة فلا تزيد عن 25%.وأوضح البلبيسي، أن نسب الإشغال "مقبولة"، أما الوضع الوبائي فيشهد ارتفاعا ملحوظا منذ الأسبوع الماضي، من ناحية عدد الإصابات وعدد الفحوص الإيجابية، والمؤشرات كلها ارتفعت لكن بطريقة أبطأ من الموجات السابقة .وفي وقت سابق اكد البلبيسي ، أننا نشهد ارتفاع ملحوظ في إعداد الإصابات بالفيروس مقارنة مع الأسابيع الماضية ، مشيرا الى أن تذبذب الآراء حول الدخول في الموجة الثالثة طبيعي لكن لا خلاف على أن أعداد الاصابات تضاعفت .وأشار الى أن كل سبل تلقي المطاعيم باتت متوفرة دون اية معيقات لتشجيع المواطنين ، مؤكداً انه لا يوجد توصيات من لجنة الأوبئة في اجتماعاتها مع الحكومة بفرض حظر تجول شامل أو تمديد ساعات الحظر .