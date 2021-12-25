الصحة : انخفاض عدد الإصابات بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين

الوكيل الاخباري - شهد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن انخفاضا خلال الأسبوعين الماضيين بعد الوصول إلى ذروة الموجة الثالثة وفق ما أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، عادل البلبيسي السبت.



وأوضح البلبيسي لـ "المملكة"، "اليوم (السبت) أنهينا الأسبوع الـ 51، حيث سجلنا 18700 إصابة بحدود 33% أقل من الأسبوع الماضي". وفي الأسبوع الماضي "سجلنا أقل من الأسبوع الذي قبله بحوالي 20%".



لكن "في الأسبوع الـ 49 سجلنا 35 ألف إصابة وكانت هذه ذروة الموجة الثالثة" وفق البلبيسي الذي قال "بدأنا بالانخفاض في الأسابيع الذي تلي" الأسبوع الـ 49.



وأشار إلى أن انخفاض في نسبة الفحوص الإيجابية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا إلى جانب تراجع عدد الحالات المتواجدة في المستشفيات.



"في الأسبوع الماضي وصلنا إلى أكبر عدد دخل المستشفيات وكان 1375 حالة، والآن 1077 أقل بـ 300 حالة، حيث بدأنا بالتعافي" على ما ذكر البلبيسي.

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