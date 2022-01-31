الصحة: بدء برنامج تدريب جراحة الصدر في مستشفيات البشير

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة على أهمية التدريب والتعليم المستمر في تطوير مهارات الكوادر الطبية والصحية ورفع كفاءتها وقدراتها الفنية لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى.

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وكشفت في بيان صحفي اليوم الاثنين عن عدد من الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير عملية التدريب والتعليم المستمر للكوادر الطبية والصحية في مختلف منشآتها الصحية ضمن خطة تدريب وتعليم متكاملة لهذا العام.



وبينت الوزارة أنّ من أبرز ملامح خطتها للتدريب والتعليم للعام الحالي، الموافقة على البدء بالبرنامج التدريبي الخاص بجراحة الصدر في مستشفيات البشير بعد أن تم اعتماد مركز الجراحات التخصصية من قبل المجلس الطبي الأردني لغايات التدريب في مجال جراحة الصدر.



وفي هذا الصدد أوضحت الوزارة انه سيتم إلحاق طبيبين في هذا البرنامج حالياً من خلال أسس ومعايير تحكم عملية التنافس والاختيار.



وتتضمن خطة التدريب والتعليم أيضاً البدء بتدريب أطباء اختصاص دم وباطني ومقيمي باطني في مركز الحسين للسرطان لغايات رفد مركز سميح دروزة لعلاج الاورام في مستشفيات البشير بالكوادر الطبية المؤهلة.



وأضافت الوزارة أنه تم اعتماد مستشفى البشير ومستشفى الأمير حمزة كوحدة واحدة للتدريب في مجال الغدد الصم والسكري وتم الحاق 3 أطباء اختصاص باطني للتدرب في هذا المجال.



كما تضمنت الخطة التدريبية والتعليمية لوزارة الصحة اعتماد البرنامج التدريبي في قسم العناية الحثيثة للكبار في مستشفى البشير اعتبارا من 1/1/2022، لافتةً أنه تم إلحاق 7 أطباء من اختصاص الباطني والتخدير والجراحة العامة للتدريب في هذا المجال.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم زيادة عدد الاحتياجات من الأطباء في برنامج الاقامة بنسبة 12% ليتم قبولهم بعد عقد الامتحان التنافسي في عام 2022.



كما أشارت الوزارة إلى إمكانية التوافق على تبادل الاعتراف بشهادات البورد الأردني والبورد الخاص ببعض الدول مثل ايرلندا لغايات الابتعاثات الخارجية للاطباء للحصول على الاختصاص الفرعي، كما أنّ العمل جار على تعديل قانون المجلس الطبي الاردني.



وأكدت الوزارة أنّ العمل جار حاليا لتدريب 200 ممرض وطبيب على دورة BLS في المركز التدريبي للتدريب في مجال BLS و ACLS والمعتمدة من جمعية القلب الامريكية والذي أنشأته وزارة الصحة بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قبل 4 شهور ليكون نواة للتدريب في جميع مستشفيات ومديريات الصحة على برنامج الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي مما يساهم في تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة لا سيما في أقسام الطوارئ.



كما بينت الوزارة أنّ من شأن هذه الدورات التي يتم تنفيذها في هذا المركز تطوير مهارات دعم الحياة لدى جميع كوادر تدريب الكوادر الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة، وذلك للتعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الوعائية الطارئة وضمن المعايير العالمية.



وأضافت الوزارة في البيان أنّ من الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير عملية التعليم المستمر للكوادر الطبية والصحية أيضاً الحاق (11) طبيب عام للحصول على الاختصاص العالي من الجامعة الهاشمية في مختلف الاختصاصات الطبية.



وأشارت الى أنه تم تدريب ما يقارب (200) طبيب من الاطباء العامين والعاملين في اقسام الاسعاف والطوارئ في مجال الطوارئ والاصابات بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر.



كما تم الحاق (108) طبيب لغايات التدريب والاختصاص الفرعي في كل من الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا والخدمات الطبية ومركز الحسين للسرطان والمركز الوطني للسكري ومستشفيات البشير ومستشفى الامير حمزة.



كما وأشارت الوزارة إلى أنّ الخطة التدريبية تتضمن تدريب الكوادر الفنية والإدارية في مختلف المجالات والمسارات التدريبية وحسب حاجة العمل وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة ووحدات التعليم المستمر في مديريات الصحة ومستشفيات الوزارة.