الصحة تؤكد استمرارها في عمليات زراعة الكلى

الوكيل الاخباري - أكد رئيس اختصاص الكلى في وزارة الصحة، الدكتور خالد زايد، أن برنامج زراعة الكلى مستمر ولم يتوقف.



وقال زايد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عمليات زراعة الكلى تلقى الدعم من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وجميع كوادر الوزارة الطبية والتمريضية.



وأشار إلى إجراء 20 عملية زراعة كلى في مستشفيَي الأمير حمزة والبشير منذ بداية العام الحالي، بينما أجريت العام الماضي 34 عملية في مستشفى الأمير حمزة، و15 عملية في مستشفيات البشير.



وبين أن مريض الكلى يكلف وزارة الصحة ما لا يقل عن ألف دينار شهريا، فيما لا تتجاوز تكلفة عملية الزراعة الواحدة 4500 دينار.

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