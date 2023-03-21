الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

أنشطة وورش متنوعة بمراكز شبابية في إربد

"أوقاف الرصيفة" تعلن خطة عملها خلال رمضان

الصحة تؤكد استمرارها في عمليات زراعة الكلى

طلبة الأردنية يختارون ممثليهم في الأندية

الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة في محمية الأزرق المائية

إطلاق برنامج أرضي لتعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود

1000 جائزة للعاملين والمتقاعدين العسكريين بالجيش والأجهزة الأمنية برمضان

المنطقة العسكرية الشرقية توزع مجموعة من طرود الخير

الخارجية تدين مصادقة الكنيست على قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات

القوات المسلحة تكرم ذوي شهداء معركة الكرامة

الثلاثاء، 21-03-2023 09:01 م

الصحة تؤكد استمرارها في عمليات زراعة الكلى

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - أكد رئيس اختصاص الكلى في وزارة الصحة، الدكتور خالد زايد، أن برنامج زراعة الكلى مستمر ولم يتوقف.

وقال زايد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عمليات زراعة الكلى تلقى الدعم من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وجميع كوادر الوزارة الطبية والتمريضية.

وأشار إلى إجراء 20 عملية زراعة كلى في مستشفيَي الأمير حمزة والبشير منذ بداية العام الحالي، بينما أجريت العام الماضي 34 عملية في مستشفى الأمير حمزة، و15 عملية في مستشفيات البشير.

وبين أن مريض الكلى يكلف وزارة الصحة ما لا يقل عن ألف دينار شهريا، فيما لا تتجاوز تكلفة عملية الزراعة الواحدة 4500 دينار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202321174245658461943

أنشطة وورش متنوعة بمراكز شبابية في إربد

320232111417125077474

"أوقاف الرصيفة" تعلن خطة عملها خلال رمضان

0

طلبة الأردنية يختارون ممثليهم في الأندية

8

الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة في محمية الأزرق المائية

e

إطلاق برنامج أرضي لتعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود

3202315135721769090737

1000 جائزة للعاملين والمتقاعدين العسكريين بالجيش والأجهزة الأمنية برمضان

أخبار متعلقة
72022694010886219175

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

wwwww

مصدر مسؤول ينفي إلغاء الإعفاءات الطبية

11202121105727175606858

وزارة الصحة تطلق استراتيجيتها للأعوام 2023-2025

M63A0713

الصحة تطرح عطاءات لصيانة مراكز صحية

bemS7IAdrG7PSEaayFadMlL2NiMXA2yukRLFEtcT

أماكن فحص كورونا مجانا في الأردن - أسماء

220232691142461754223

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء