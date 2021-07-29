الخميس 29-07-2021
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الخميس، 29-07-2021 09:15 م

الصحة تؤكد العودة للتعليم الوجاهي في المدارس

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الوكيل الاخباري - أعلن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، تلقّي نحو 20 ألف شخص أقل من 18 عاما اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال الأيام الخمسة الماضية، مشيرا إلى عدم ظهور أي أعراض شديدة على متلقي اللقاح من هذه الفئة.اضافة اعلان


وقال البلبيسي في مداخلة عبر شاشة المملكة: حتى الآن الأعراض التي سجلت هي بسيطة، مثل الألم وارتفاع بسيط (في الحرارة) ونلاحظها أينما كانت لكن لا توجد أعراض شديدة، مؤكدا أن الفئة العمرية من (12-18) عام تتلقى لقاح فايزر-بيونتيك فقط.

وجدد مسؤول ملفّ كورونا التأكيد على عودة التعليم الوجاهي والاستمرار به خلال العام الدراسي القادم، كما أن الدخول إلى المدارس لن يرتبط بأخذ اللقاح الواقي من كورونا، لافتا إلى تلقّي نحو 85% من المعلمين جرعتي اللقاح.

 




 

 


 

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