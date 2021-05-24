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الإثنين، 24-05-2021 11:50 ص

الصحة تؤكد توفر جميع أدوية علاجات الأمراض المزمنة

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الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة الصحة الدكتور محمود زريقات أن جميع أدوية علاجات الأمراض المزمنة والأدوية البديلة لها متوفرة في مستودعات ومستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية.

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وبيّن زريقات انه لا يوجد نقص في بعض أدوية علاجات الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، في احد المراكز الصحية بمحافظة اربد، مؤكدا أن أدوية علاجات الامراض المزمنة بشكل عام والضغط والسكري بشكل خاص متوفرة في المستودعات وجميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ودون انقطاع.


وأوضح أنه في حال نقص اي علاج في اي مركز صحي يتم اللجوء الى العلاج البديل المتوفر من قبل الاطباء المعالجين، كما يتم طلبه بطلبية استثنائية من المستودعات الرئيسية ليتم تزويده به حال توفره في المستودعات الرئيسية.


ولفت زريقات الى ان صرف تلك العلاجات والعلاج البديل يكون من خلال وصفة طبية من الطبيب المختص، لمن يحملون تأمينا صحيا أو بطاقة أمراض مزمنة، وفي حالة عدم وجود العلاج الموصوف وخصوصا اذا كان من العلاجات الحياتية الضرورية يتم وصفه للمريض المؤمن صحيا ليصرف من القطاع الخاص على حساب صندوق التأمين الصحي.


وأكد ان المخزون الاستراتيجي للأدوية المزمنة متوفر، ويتم أولاً بأول متابعة المخزون في المستودعات المركزية، وتوفر جميع الأدوية في المستودعات الفرعية في المحافظات، كما يتم متابعة المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية كافة، لتجنب اي نقص قد يحصل.

 

 




 

 


 

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