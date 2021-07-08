الصحة تؤكد على توفر علاج النقرس في مستشفياتها ومراكزها الصحية

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن توفر علاج "كولشيسين" في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.وأوضحت الوزارة في بيان، أن علاج "كولشيسين" الذي يتم إعطاؤه لمرضى النقرس وحمّى البحر الأبيض المتوسط، لم ينقطع من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، بالرغم من وجود نقص لهذا العلاج على مستوى العالم نتيجة الإقبال المتزايد على استخدامه من قبل بعض الدول، بسبب استخدامه في مجالات طبية أخرى".وأضافت أن "العلاج متوفر أيضاً في مستودعات الوزارة، لكن بكميات قليلة"، مؤكدة أن الشركة المستوردة لهذا العلاج والمحال عليها العطاء من وزارة الصحة، ستقوم بتوريد العلاج لمستودعات الوزارة الأسبوع المقبل.وأشارت إلى أن عدم توفر هذا العلاج في صيدليات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، سبب ضغطاً على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.وذكر البيان أن الوزارة رفدت جميع الجهات الصحية التي طلبت هذا العلاج، بالكميات اللازمة لحين وصول طلبياتها الخاصة، مضيفة أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء سمحت لمصنع محلي بتصنيع هذا العلاج.