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السبت، 25-12-2021 11:46 م

الصحة تبعث برسائل نصية تحذيرية للمواطنين.. ما هي؟

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة المواطنين بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة للالتزام بالإجراءات المعتمدة وشروط الصحة والسلامة المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة المواطنين من خلال الرسائل النصية بشروط التجمعات في الأماكن المغلقة.

وأكدت بأن شروط الأماكن المغلقة هي نصف سعة المكان وشهادة بجرعتي المطعوم وفحص PCR قبل 48 ساعة.

 

وكشف محافظ العاصمة ياسر العدوان، السبت، عن وجود 30 فريقا من الضابطة العدلية و127 متطوعا سيتوزعون في أماكن الحفلات والتجمعات للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة.

وقال إن "محافظة العاصمة اعتمدت على خطة أمنية استباقية لتأمين مرور أجواء استقبال العام الجديد على أحسن ما يرام تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية ".

وأضاف العدوان، أن "الخطة الشاملة لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا وتطبيق أوامر الدفاع والبروتوكولات الصحية".

وتابع: "الخطة التي نعمل عليها ترتكز على عدة أمور منها رفع درجات التعبئة والتدابير الأمنية دون إغفال الأمور الأمنية بوجود كورونا وهما أمران متوازيان ".

"يتوجب علينا تأمين المنشآت السياحية والحيوية والأماكن التي ستقام بها الاحتفالات والفعاليات الدينية، بالإضافة إلى أنه تم تغطية باقي مناطق العاصمة وضواحيها في إطار بعد أمني وقائي"، وفق العدوان.

 


 




 

 


 

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