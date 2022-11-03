الصحة تتسلم 50 مركبة لتعزيز برنامج التحصين الوطني

الوكيل الإخباري - تسلمت وزارة الصحة 50 مركبة كدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد للاستجابة للأزمة السورية (مدد) المخصص لدعم جهود منظمة الصحة العالمية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في الأردن، وبما يضمن الوصول إلى خدمات تطعيم عالية الجودة للأردنيين واللاجئين.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذه الجهود استكملت بدعم من جمهورية ألمانيا الاتحادية لتعزيز التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية.



وبينت الوزارة أنه ومن خلال دعم الاتحاد الأوروبي، قامت منظمة الصحة العالمية في المملكة بشراء 34 مركبة، بما في ذلك شاحنتان مبردتان و16 شاحنة نقل صغيرة و16 حافلة نقل صغيرة لبرنامج التطعيم الوطني بالوزارة لدعم نقل المطاعيم وتقديم جلسات التطعيم المتنقلة، ولزيادة الإقبال على التطعيم الروتيني ولقاحات كورونا، ودعمت جمهورية ألمانيا الاتحادية كذلك شراء شاحنتين صغيرتين وشاحنتين مبردتين و12 سيارة صغيرة.



وثمن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري جهود الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية على التبرع السخي المقدم، قائلا "نحن ممتنون جدًا للاتحاد الأوروبي وشعب وحكومة ألمانيا على دعمهم المستمر للأردن في مجال الرعاية الصحية وتحصين الفئات المعرضة للخطر من كوفيد-19 من خلال التطعيم".



بدورها ، أعربت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو عن أملها في أن تسهل هذه المركبات وصول المطاعيم المنقذة للحياة لجميع السكان، مضيفة "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن دعم جهود الحكومة الأردنية لتعزيز النظام الصحي هو استثمار لضمان التغطية الصحية الشاملة، التي تضمن خدمات رعاية صحية عادلة وميسرة وعالية الجودة للجميع".



وقال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأردن برنارد كامبمان: "نحن سعداء بأن دعمنا لمنظمة الصحة العالمية يمكن أن يستخدم لزيادة تغطية التطعيم ضد كورونا في الأردن، مشيرا الى أن ألمانيا كانت ولا تزال شريكًا قويًا للمملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة الصحة العالمية طيلة فترة الجائحة. نأمل أن يسهم توفير هذه الآليات في اتخاذ خطوة أخرى نحو إنهاء الوباء في الأردن".



من جانبها، قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في المملكة، الدكتورة جميلة الراعبي: "نحن ندعم جهود وزارة الصحة لتحسين البنية التحتية لإيصال المطاعيم واستخدامها للفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر، مضيفة "ممتنون للدعم السخي من جانب الاتحاد الأوروبي و جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث سيمكن هذا الدعم من توصيل المطاعيم لتعزيز الاستجابة لجائحة كورونا".