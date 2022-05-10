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الثلاثاء، 10-05-2022 06:55 م

الصحة تتفقد واقع الخدمات في مستشفى المفرق الحكومي

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الوكيل الاخباري - تفقد مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عماد أبو اليقين ومساعد الأمين العام لوزارة الصحة المهندسة سعاد يوسف، اليوم الثلاثاء، واقع الخدمات والبنى التحتية في مستشفى المفرق الحكومي.

وقال مدير المستشفى الدكتور مقبل الشرفات، إنه جرى، خلال الزيارة، تفقد واقع الخدمات الصحية والعلاجية في المستشفى الذي يعد مركزيا في محافظة المفرق، إضافة إلى كونه مستشفى تحويليا للعديد من الحالات ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين في المحافظة.

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