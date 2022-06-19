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الأحد، 19-06-2022 12:13 م

الصحة تتوسع في توفير خدمة توصيل الأدوية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البدء بتطبيق برنامج توصيل أدوية الأمراض المزمنة في مركز صحي اللويبدة الشامل ومركز صحي أبو نصير الشامل وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، استمرارا للتوسع في الخدمة التي انطلقت في مستشفى البشير ومركز صحي عمان الشامل.

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ودعت الوزارة المرضى الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة تنزيل تطبيق "حكيمي" على هواتفهم النقالة والتوجه إلى أقرب مركز صحي محوسب أو مركز صحي اللويبدة أو مركز صحي أبو نصير لتفعيل التطبيق واعتماد خدمة توصيل الأدوية بشكل شهري.


وتسعى وزارة الصحة ضمن خطتها الرامية الى التخفيف على المرضى والمراجعين الوقت والجهد من زيارة المراكز الصحية لاستلام أدويتهم المزمنة بسهولة ويسر.


وأكدت أن خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة اختيارياً ستكون على أوسع نطاق لتشمل جميع مراجعي المراكز الصحية المحوسبة في العاصمة عمان  في القريب العاجل وضمن خطة زمنية محددة لهذه الغاية بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية (حكيم) والبريد الأردني بعد أن أطلقت هذه الخدمة لمراجعي مستشفى البشير كمرحلة أولى.


كما أكدت الوزارة أن خدمة توصيل الأدوية نالت استحسان المرضى ورضاهم منذ تفعيلها، قد وفرت الكثير من معاناة المرضى وساهمت بشكل كبير في أتمتة عملية تسليم الأدوية بالمستوى المطلوب للحصول على العلاج والالتزام به في الوقت المحدد.

 




 

 


 

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