الصحة تتوقع وصول عدد اصابات كورونا في الاردن الى 1500 اصابة

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، إن الاردن دخل بداية الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، وذلك حسب عدة أرقام ومؤشرات، لافتا إلى وجود ارتفاعات نسبية في أعداد الاصابات والفحوصات الايجابية والادخالات إلى المستشفيات.واضاف في تصريحات صحفية إن اللجنة عقدت قبيل العيد اجتماعا مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري لمعرفة جاهزية الحكومة والاستعدادات في المستشفيات في حال زيادة عدد الإصابات، مشيرا إلى أن توقعات الوزارة بأن تصل الحالات إلى 1500 اصابة، وهذا الرقم ضمن قدرة القطاع الصحي.