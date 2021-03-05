الجمعة 05-03-2021
الوكيل الاخباري
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الصحة تجدد رسالتها إلى الأردنيين بسبب كورونا

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الجمعة، 05-03-2021 05:58 م

مخالفات واضحة لأوامر الدفاع من قبل مواطنين

الصحة تجدد رسالتها إلى الأردنيين بسبب كورونا

وزارة الصحة
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحّة المواطنين إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم.

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تأتي تلك الرسالة التوعوية والتي اعتاد عليها الأردنيون ، بعد الموجز الإعلامي حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة ، على وقع ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس ، علما أن هنالك العديد من المواطنين ، يضربون عرض الحائط بالأنظمة والقوانين والتعليمات ، الخاصة بالإجراءات الصحية الوقائية.

 

 

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