الصحة تجدد رسالتها إلى الأردنيين بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحّة المواطنين إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم.

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تأتي تلك الرسالة التوعوية والتي اعتاد عليها الأردنيون ، بعد الموجز الإعلامي حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة ، على وقع ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس ، علما أن هنالك العديد من المواطنين ، يضربون عرض الحائط بالأنظمة والقوانين والتعليمات ، الخاصة بالإجراءات الصحية الوقائية.

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