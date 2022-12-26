الصحة تحدد أسعار جلسات العلاج الطبيعي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

حددت وزارة الصحة أسعار وأوقات جلسات العلاج الحكمي (الطبيعي) داخل المراكز المرخصة.



ووفق الكتاب الذي اطلع "الوكيل الإخباري"، عليه فإن الوزارة حددت وقت جلسة المعالجة الحكمية بـ45 دقيقة لكل جلسة.



وبيّن الكتاب أن سعر الجلسة الواحدة يتراوح بين 15-25 دينارا شاملة جميع الأجهزة والإجراءات التي تتم خلال الجلسة.



ودعت الوزارة جميع مراكز العلاج الحكمي إلى ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة ووقت الجلسات وتعليقها في مكان بارز بحيث يستطيع المراجع الاطلاع عليها.



بدورها أكدت نقابة أصحاب مراكز العلاج الطبيعي الأردنية أن تجاوز السعر الذي حددته وزارة الصحة بحديه الأعلى والأدنى لمدة الجلسة الواحدة يعتبر مخالفا للقانون.

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