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الإثنين، 18-10-2021 11:35 ص

الصحة: تحديد ثلاثة مصادر للتلوث في جرش

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الوكيل الاخباري- بينت وزارة الصحة أنّه تم تحديد ثلاثة مصادر للتلوث في قرية جبة بمحافظة جرش من خلال فحوصات المياه المتخصصة التي اجرتها مديرية صحة البيئة في الوزارة والمأخوذة من مصادر المياه القريبة للقرية (سيل الزرقاء) وأحد المسابح الخاصة في المنطقة، بالإضافة الى احد خزانات المياه في احدى مدارس القرية.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "الوكيل الاخباري" نسخة منه، اليوم الاثنين انها أغلقت هذه المصادر، وقررت الاستمرار في أخذ العينات من المصادر المحتملة للعدوى بالمحافظة واجراء الفحوصات اللازمة لاستكشاف أي مصادر عدوى أخرى بالتعاون مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين في هذا المجال.

كما أوضحت أن نتائج الفحوصات الأولية التي تم اجراؤها للعينات المائية، والتي تم أخذها من بلدة خربة الوهادنة في عجلون أثبتت وجود تلوث في بعض محطات تحلية المياه الخاصة في البلدة والتي تم اغلاقها مسبقا كإجراء احترازي.

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