الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

بيان من الأمن حول صخرة ذيبان

التربية توضح للوكيل بشأن امتحانات طلبة المدارس

أسعار الذهب الإثنين 14/12/2020

برنامج الوكيل .. مواطن يناشد أهل الخير والأردنيون وِقفة رجل واحد

وفيات الإثنين 14/12/2020

توصيات جديدة لعودة الحياة إلى مجاريها

إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

منخفض جوي قادم

مدير مركز الحسين للسرطان يكشف للوكيل حقيقة ما ظهر في جسد مريض كورونا

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول الايجاز الصحفي لعدد حالات كورونا اليوم

الإثنين، 14-12-2020 11:38 ص

الصحة تحذر من التسرع في اتخاذ القرارات

11


الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية مسؤول ملف كورونا في المملكة الدكتور وائل الهياجنة، إنه يجب التريث قبل اتخاذ أية قرارات قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

اضافة اعلان

وأكد الهياجنة في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الهدف الآن أن نصل لمرحلة ثبات  مستدام في المنحنى الوبائي، ولمدة تفوق الأسبوعين، مبينا أنه سيكون هناك إعادة تقييم للوضع الوبائي نهاية العام الجاري.


وأوضح الهياجنة أن السلطات الصحية تحذر من التراخي والتقصير في الالتزام بإجراءات السلامة العامة استباقيا وليس بناءً على ملاحظات حالية، مؤكدا أن التراخي سيؤدي إلى نتائج عكسية.


وأشار إلى أن أحد أسباب تحسن الوضع الوبائي هو الالتزام المتزايد بإجراءات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، بالإضافة للتنفيذ الصارم لأوامر الدفاع. 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
pic_67482

نقيب المحامين: لا يمكن أن نتحدى الدولة

1220201323192199794513

بيان من الأمن حول صخرة ذيبان

ك

التربية توضح للوكيل بشأن امتحانات طلبة المدارس

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

مخالفة 57 شخصا لعدم التزامهم بأوامر الدفاع في عمان

13

شاهد ..العبث بصخرة أثارت جدلا واسعا في الأردن

main_image5dd0f83a38b53

سخانات شمسية مدعومة لأسر عفيفة في سحاب

أخبار متعلقة
11

الصحة تنشر تسعيرة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

11

الصحة: قد تظهر موجة ثانية من كورونا بالأردن

main_image5f882f3580905

الصحة تحذر الأردنيين

af3c1f22a9057addbcadfb974c975ed4-scaled

مجد شويكة تعلن شفاءها من فيروس كورونا

11202013161242411117533

اصابة النائب صالح العرموطي بكورونا

19

هيئة النقل تعتذر عن استقبال المراجعين غدا الأحد