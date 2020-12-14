الصحة تحذر من التسرع في اتخاذ القرارات

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية مسؤول ملف كورونا في المملكة الدكتور وائل الهياجنة، إنه يجب التريث قبل اتخاذ أية قرارات قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

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وأكد الهياجنة في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الهدف الآن أن نصل لمرحلة ثبات مستدام في المنحنى الوبائي، ولمدة تفوق الأسبوعين، مبينا أنه سيكون هناك إعادة تقييم للوضع الوبائي نهاية العام الجاري.



وأوضح الهياجنة أن السلطات الصحية تحذر من التراخي والتقصير في الالتزام بإجراءات السلامة العامة استباقيا وليس بناءً على ملاحظات حالية، مؤكدا أن التراخي سيؤدي إلى نتائج عكسية.



وأشار إلى أن أحد أسباب تحسن الوضع الوبائي هو الالتزام المتزايد بإجراءات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، بالإضافة للتنفيذ الصارم لأوامر الدفاع.



