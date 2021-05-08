الصحة تحذر من انتكاسة جديدة للوضع الوبائي وتحدد مؤشراً لذلك

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس ان جميع متحورات فيروس كورونا هي قيد الدراسة والاهتمام لتحديد مدى خطورتها مؤكدا وجود الكثير من المخاوف حول انتكاسة جديدة سببها المتحور الهندي .

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واكد شركس ان المهم الان هو منع انتشار السلالة الهندية لكورونا مشيرا الى انه لا يوجد اي اختلاف في اعراض المتحورات وخاصة البريطاني والهندي .

واكد شركس ان كل القرارات التي يتم اتخاذها مبنية على المنحنى الوبائي ووجود السلالة الهندية مقلق .

واكد ان فتح القطاعات بشكل كامل يحكمه الوضع الوبائي لافتا الى ان دخول المتحور الهندي يجب ان يتم الانتباه له بشكل كبير .