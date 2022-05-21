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السبت، 21-05-2022 06:30 م

الصحة تحسم الجدل حول وجود حالات إصابة أو اشتباه بجدري القرود بالأردن

كورونا 5


الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصحة، مساء السبت، عدم وجود إصابات أو حالات اشتباه بالإصابة بجدري القرود في الأردن، بعد تعميم لفرق التقصي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أي حالة اشتباه لأعراض مرض "جدري القرود"، منذ يوم الخميس.

وقال مصدر لـ "المملكة"، إن وزارة الصحة قامت "بتفعيل الرصد النشط في المراكز والمستشفيات لرصد أي حالة (طفح جلدي) غريب أو غير معروف وعزل الحالات المشتبه إصابتها".

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