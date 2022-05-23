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الإثنين، 23-05-2022 08:54 ص

الصحة: تخصيص موقعين وغرفتين في البشير لعزل المصابين بجدري القرود

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الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الاولية الدكتور رائد الشبول أنه تم تخصيص موقعين وغرفتين لعزل المصابين بجدري القرود في مستشفى البشير في حال تسجيل إصابات.

وأشار الشبول إلى أنه في حال الاشتباه بأي حالة من القادمين عبر المنافذ الحدودية فسيتم عزلها فورا.

واكد أن على من يشتبه بإصابته أو إصابة شخص آخر بالمرض إلى تبليغ وزارة الصحة، داعياً المواطنين إلى عدم الخوف من المرض جدري القرود ، مع المحافظة على النظافة الشخصية وغسل الأيدي.

وقال الشبول أن المرض ينتقل بشكل مباشر عن طريق الاختلاط الطويل بالحيوانات او بالإنسان المصاب، ولا ينتقل عبر النفس.

وقال الشبول أنه لم يتم تسجيل أي وفاة بفيروس القرود حتى اليوم في أي بلد، في حين تم التبليغ عن 87 حالة حول العالم.

وأشار الى أنه لا يوجد أي دواء للمرض ، كما لا يوجد أي لقاح ، ولكن ثبت أن لقاح الجدري يقي من المرض بنسبة 85 % إلا أنه توقف التطعيم ضد الجدري منذ عام 1980 حينما تم الإعلان عن القضاء على الوباء. ( المملكة) 

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