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السبت، 09-10-2021 10:00 م

الصحة تدعو المواطنين لعدم الالتفات لإشاعات الاغلاقات والحظر

حظر


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت وزارة الصحة المواطنين الى عدم الالتفات إلى الإشاعات حول الوضع الوبائي من مصادر تطلق معلومات مغلوطة، وتدعي أن الحكومة تتجه إلى التشديد بالإجراءات المتبعة وصولا إلى الإغلاقات أو الحظر.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي وصل موقع الوكيل الاخباري مساء اليوم السبت، أن تلك المعلومات غير صحيحة، ويتم بثها وتداولها للتشويش على المواطنين، مشيرة الى استمرار الحكومة في خطتها لفتح القطاعات، سيما التعليم الوجاهي.

وشددت على ضرورة التزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والذي ينعكس ايجابيا على استقرار الوضع.

ودعت الوزارة المواطنين الى قراءة المعلومات من مصادرها الرسمية، إذ يراهن عليه في غربلة المعلومة الصحيحة من مصادرها المعروفة، من تلك التي لا تحمل مصدرا أو اسما واضحا تستند عليه تلك المعلومات.

وقالت الوزارة في البيان، إنها تقوم بنشر كل المستجدات عبر مواقعها الرسمية، وذلك لايصال المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة.

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