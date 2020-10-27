الصحة تدعو المواطنين للتأكد من عناوين سكناهم

الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة، إن الاصابة بكورونا ليست "وصمة اجتماعية"، ويتوجب على حامل الفيروس الابلاغ عن اصابته لكي لا تنتقل العدوى بين المواطنين.

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وأضاف الهياجنة في تصريح صحفي، إن تعليمات مراقبة الافصاح أو الابلاغ عن الاصابة بفيروس كورونا، التي عممها وزير الصحة ونشرت في الجريدة الرسمية، وجدت لابلاغ الوزارة والجهات المعنية عن حالات الاصابة لضبط الاصابات وحصر المخالطين بأسرع وقت ممكن.



وبين أن هنالك خطوط ساخنة في وزارة الصحة للابلاغ عن الاصابة بكورونا ومخالطيهم المباشرين.



وأشار الهياجنة إلى أنه تم ربط جميع مختبرات فحص كورونا بالمملكة بوزارة الصحة الكترونيا، مضيفاً أن الوزارة يمكنها معرفة كافة الاصابات بالمملكة بطريقة أسرع من السابق.



ولفت إلى أن هنالك العديد من مصابي كورونا تنصحهم وزارة الصحة بالعزل المنزلي، كون حالتهم لا تستدعي نقلهم للمشفى، مؤكداً أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير طرق التواصل مع المصابين المعزولين منزليا لمتابعة حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.



وأوضح أن المصاب المعزول منزلياً، تنصحه عادة وزارة الصحة بعزل نفسه باحدى الغرف بعيداً عن العائلة، مع استمرار استعمال المعقمات بالمنزل من قبل المصاب وذويه.



ودعا الهياجنة، المواطنين إلى مواصلة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، والتأكد من عناوينهم الصحيحة في حال تم فحصهم لابلاغهم بالنتيجة.



