الخميس 13-05-2021
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الخميس، 13-05-2021 10:05 ص

الصحة تدعو الى استثمار استقرار الوضع الوبائي للوصول إلى صيف آمن

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الوكيل الاخباري - دعا مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، الى استثمار استقرار الوضع الوبائي والسعي لاستمراره للوصول الى صيف آمن.

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واشار الدكتور شركس في حديثه لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، الى انه بالرغم من الاستقرار في الوضع الوبائي حاليا الا انه علينا الاستمرار بالتباعد ولبس الكمامات والامتناع عن المصافحة والتقبيل اثناء الاحتفال بعيد الفطر السعيد وما يرافقه من زيارات وصلة رحم وتجمعات.


ودعا الدكتور شركس المواطنين الذين لم يسجلوا على منصة التطعيم المبادرة الى التسجيل لتلقي المطعوم.


--(بترا)

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