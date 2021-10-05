الصحة تدعو كبار السن لتلقي مطعوم الانفلونزا

الوكيل الإخباري - دعا مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة تثبط المناعة إلى تلقي مطعوم الانفلونزا.

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وقال الدكتور شركس، إن مطعوم الانفلونزا لا يتعارض مع مطعوم كورونا، ويفضل ترك فترة بين المطعومين من أسبوعين إلى شهر على الأقل. وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه مع حلول فصل الشتاء لهذا العام فإن حالات الإصابة بالإنفلونزا ستزداد، وأن تزامنها مع انتشار فيروس كورونا يتطلب تلقي المطعوم كوقاية خاصة للفئات ذات الخطورة العالية. وأوضح أن فترة الجائحة شهدت الاصابات بالإنفلونزا انخفاضا واضحا، وذلك بسبب التزام الغالبية من المواطنين بارتداء الكمامة وإجراءات التعقيم المتبعة من قبل الجميع.

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