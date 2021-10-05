الثلاثاء 05-10-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي يعلن عن موعد تقديم طلبات القبول لأبناء الأردنيات

تربوية الأعيان تبحث سبل تطوير التعليم العالي في المملكة

نقابة الصاغة لـ الوكيل : انقطاع الفيسبوك أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب

فوز سالم ارشيدات بالتزكية نائبا لرئيس مجلس محافظة إربد

مدفع القيصر الروسي يتصدر تصنيف أضخم المدافع في العالم

إعادة تأهيل مبنى قصر عدل العبدلي

أحد أسرى نفق الحرية يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

الإدارة المحلية: تعديلات على 10 قوانين و5 أنظمة

601 مليون دينار استثمارات قطر في بورصة عمان لنهاية ايلول

سرطان الدم يسيطر على طفل ووالده : ساعودني فابني يموت - صورة

الثلاثاء، 05-10-2021 10:44 ص

الصحة تدعو كبار السن لتلقي مطعوم الانفلونزا

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - دعا مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة تثبط المناعة إلى تلقي مطعوم الانفلونزا.

اضافة اعلان


وقال الدكتور شركس، إن مطعوم الانفلونزا لا يتعارض مع مطعوم كورونا، ويفضل ترك فترة بين المطعومين من أسبوعين إلى شهر على الأقل. وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه مع حلول فصل الشتاء لهذا العام فإن حالات الإصابة بالإنفلونزا ستزداد، وأن تزامنها مع انتشار فيروس كورونا يتطلب تلقي المطعوم كوقاية خاصة للفئات ذات الخطورة العالية. وأوضح أن فترة الجائحة شهدت الاصابات بالإنفلونزا انخفاضا واضحا، وذلك بسبب التزام الغالبية من المواطنين بارتداء الكمامة وإجراءات التعقيم المتبعة من قبل الجميع.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020212153613661003133

التعليم العالي يعلن عن موعد تقديم طلبات القبول لأبناء الأردنيات

y0a2N96u3LYDr1rz7QghRgCbo8QMDo1H4jfLz0ff

تربوية الأعيان تبحث سبل تطوير التعليم العالي في المملكة

إربد

فوز سالم ارشيدات بالتزكية نائبا لرئيس مجلس محافظة إربد

قصر العدل

إعادة تأهيل مبنى قصر عدل العبدلي

92021252038810403469

الإدارة المحلية: تعديلات على 10 قوانين و5 أنظمة

التعليم العالي 2

التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في جامعات رسمية

أخبار متعلقة
9202121202933188660317

الصحة توضح حول امكانية العودة إلى الاجراءات التقييدية

كورونا 2

اسماء مراكز الجرعة المعززة لمن يعانون نقص المناعة

وزارة الصحة

مواعيد ومراكز تطعيم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

420212210572132317685

وزير الصحة : أكثر من 7 آلاف شخص أصيبوا أكثر من مرة بكورونا بالمملكة

920213181536853468735

ارتفاع ملحوظ على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

كورونا 6

انخفاض إصابات كورونا النشطة في الأردن