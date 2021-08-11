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الأربعاء، 11-08-2021 12:06 م

الصحة تدعو لتوخي الحذر بسبب الوضع الوبائي في المملكة

كورونا 2


الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي أن معظم المؤشرات الوبائية المسجلة في الأردن شهدت ارتفاعا منذ 10 أيام، ما يدعو إلى ضرورة توخي الحذر.

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وأضاف البلبيسي، خلال تصريحات صحفية أنه بالرغم أن الوضع الوبائي تحت السيطرة حاليا لكن يجب الحذر بشكل كبير، لافتا إلى أن ذلك الارتفاع ليس في الأردن فقط وانما في العالم بأكمله.


وقال "لا نقول إن وضعنا خطير لكن يدعو إلى الحذر خاصة مع انتشار المتحور دلتا في جميع دول العالم الذي له تأثير كبير في ازدياد أعداد الحالات والدخول إلى المستشفيات".


ودعا الفئة العمرية الأكبر من 60 عاما إلى ضرورة تلقي المطعوم بجرعتيه في أسرع وقت ممكن وذلك لمواجهة المتحور الهندي، مضيفا أن طواقم الوزارة وصلت لتطعيم 55 بالمئة من تلك الفئة لكن مازال 45 بالمئة من الفئة لم تتلقى المطعوم بعد.


وأشار إلى الوزارة وضعت مواقع تطعيم في المركز الوطني للسكري والمواقع التي يرتادوا إليها بالعادة، ما رفع نسبة التطعيم بشكل بسيط.


وأضاف، أن 90 بالمئة من العينات المخبرية التي تفحص في الأردن تعود إلى سلالة دلتا؛ إذ أصبحت السلالة السائدة في المملكة.


وعن الأشخاص الذين تخلفوا عن تلقي اللقاح، نوه إلى أن جميع مراكز التطعيم تفتح أبوابها لهذه الفئة العمرية اليوم والغد مع ضرورة الإشارة إلى أن أعدادهم تصل إلى 333 ألف.


وعن إمكانية تلقي جرعة ثالثة، قال إن لا يوجد أية توجهات حالية لمنح المطعمين جرعة ثالثة، لافتا إلى أن منظمة الصحة حذرت من الجرعة الثالثة لغايات الاستخدام العادل بين الدول.


 




 

 


 

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