الصحة تدعو للامتناع عن التدخين بعد الإفطار

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة الصحة إن التدخين يُعتبر بكافة أشكاله سببًا للإصابة بأمراض القلب والشرايين.



وأوضحت الوزارة في منشور عبر “فيسبوك”، الثلاثاء، أن الامتناع عن التدخين والتبغ خلال فترة الصيام هو نصف طريق الإقلاع عنه بشكل تام .



ودعت للامتناع عن التدخين بعد الإفطار وحتى موعد السحور، متابعة “وبهذا تكملون أكثر من نصف الطريق في رحلة الإقلاع عن التدخين نحو حياة صحية أفضل”.

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