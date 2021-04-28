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الصحة تدعو للتمييز بين المطاعيم المدرسية ولقاح كورونا

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وزير الصحة: عدم رصد إصابات بالمتحور الهندي من الفيروس في الأردن

الأربعاء، 28-04-2021 04:37 م

الصحة تدعو للتمييز بين المطاعيم المدرسية ولقاح كورونا

وزارة الصحة 2)



الوكيل الاخباري - دعا مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إلى التمييز بين البرنامج الوطني للتطعيم ومطاعيم كورونا، وعدم الخلط بينهما.
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وقال يجب أن يتلقى الأطفال مطاعيمهم المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم في المراكز الصحية للأطفال دون سن المدرسة وفي المدارس لطلاب الصف الأول والعاشر عن طريق برنامج الصحة المدرسية.

واضاف الدكتور شركس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن جميع مطاعيم الأطفال متوفرة في وزارة الصحة، محذرا من تراخي بعض الأهالي عن تطعيم ابنائهم لأن ذلك قد يؤدي إلى اصابتهم بأمراض خطيرة معدية يمكن تجنبها عن طريق المطاعيم.

وأشار إلى أن نسب التغطية للمطاعيم يجب ان تبقى مرتفعة لمنع الإصابة بأية أمراض معدية سبق أن تمت السيطرة عليها، مبينا أن الوزارة لا تعطي أبدأ مطاعيم كورونا لمن هم دون 18 سنة من العمر

 




 

 


 

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