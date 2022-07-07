الصحة تدعو مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، 132 مرشحا لاستكمال إجراءات تعيينهم.

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ووجهت المرشحين إلى مراجعة مبنى الوزارة، وذلك من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا، على أن يعتبر كل من يتخلف عن استكمال الأوراق المطلوبة، مستنكفا عن العمل.



وتاليا التفاصيل:



1 جودت جواد جراد العشيبات بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الجنوب



2 قيس عثمان خليل الهلسه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الجنوب



3 احمد ابراهيم احمد العزام بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال



4 احمد عاطف خالد المطلق بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال



5 احمد محمد عداد شطناوي بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال



6 احمد موسى مصلح البطاينه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال



7 ادهم محمد سليمان سعيد بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال



8 ايمن محمود سالم الخصاونه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال

9 رعد عواد محمود الزبون بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال



10 عادل عاطف عبد الكريم العمرى بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال



11 علاء وليد منصور العبابنه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال



12 عمران نواف عبد الرحمن عبابنه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال



13 مرام عبد المجيد محمد الشرمان بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال



14 معاذ محمود سليمان الدهون بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال



15 وجدي محمد سعود ابداح بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال



16 آيه محمد خلف البدارين بكالوريوس / طب وجراحه البادية الشماليه



17 تمارا احمد خضر دوايمه بكالوريوس / طب وجراحه البادية الشماليه



18 ربى جاد الله خالد الغول بكالوريوس / طب وجراحه البادية الشماليه



19 الاء بلال نجيب صفا بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء



20 اماني اسماعيل عبد الله غنيمات بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء



21 تمارا زياد محمود شرف بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء



22 طارق ابراهيم علي العايد بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء



23 عدي جمال عبد الرزاق الحياصات بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء



24 كايد زكي كايد البوري بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء



25 لبنى محمد ناصر الجبالي بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء



26 لمى عارف علي الصويري بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء



27 محمد يونس هلال السليحات بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء



28 ناديا جمال علي اليماني بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء



29 يزن محمد صياح صياح بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء



30 سلسبيلا عبد الجبار محمد الشطي بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء دير علا

31 انس ابراهيم يوسف جويفل بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء/ دير علا



32 نزار احمد عبد الرزاق الختالين بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء/ دير علا



33 وداد عبد الرزاق محمد بن قاره محمد بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء/ دير علا



34 ايمن موسى عبد الهادي الرماضنه بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء/دير علا



35 تسنيم فراس عبد الرحيم حسن بكالوريوس / طب وجراحه الزرقاء



36 صفاء عمر عبد الله حمورى بكالوريوس / طب وجراحه الزرقاء



37 رهف رائد ممدوح العوران بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله



38 سيف الدين رياض علي الدويرى بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله



39 عبد الله فتحي عبد الله الحجاج بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله



40 عكرمه كمال فرحان المحيسن بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله



41 مالك ابراهيم شحاده الربيحات بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله



42 محمد عبد ربه عبد الغني الحراسيس بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله

43 ابراهيم احمد محمود عشا بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



44 احمد خليل اليسع البلبيسي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



45 احمد فايز احمد ابو شيخه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



46 احمد محمد خليل الكردي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



47 احمد يوسف محمود شهوان بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



48 اسامه سمير فائق خشاشنه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



49 اسامه محمد عبد الغافر ياسين ابوحجله بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



50 اسحق جمال اسحق الدن بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



51 اسيل صالح علي العفيشات بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



52 الاء زاهي اسماعيل حمد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



53 انس جمال عطا ابو حشيش بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



54 انس مازن عبد الكريم الخطيب بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



55 انس ياسين احمد ابو نواس بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



56 ايمن نزار فؤاد جاد الله بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



57 بسمه سامي ياور ياور بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



58 بشرى احمد محمد الخليفات بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



59 بيان جمال عادل يانس بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



60 بيان عبد الرحيم احمد الحسبان بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



61 تسنيم عيسى محمود الشياب عيال عواد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



62 ثامر محمود ابراهيم الشريفين بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



63 جمان حافظ حسين الكاشف بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



64 جواد فضيل منور النهار بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



65 حامد امجد حامد الحلايقه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



66 حسام شحاده عبد الفتاح المزين بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



67 حسان بدر الدين وهبة غاوجي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



68 حماده محفوظ محمد الرمحي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



69 حمزه يونس مسعف السليحات بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



70 دعاء ابراهيم خالد الرواشده بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



71 رزان منصور محمد طريف بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



72 رعد ايسر سليمان مزاهره بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



73 رغد محمد خير سعيد الحلبي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



74 رمزي ادوارد فارس هاشم تادرس بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



75 روى محمد احمد النسور بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



76 زيد عدنان موسى السوطري بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



77 سرى محمد سليمان مبارك بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



78 سعود عدنان ضامن الزبيدي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



79 سيف محمد موسى المومني بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



80 شذى محمد احمد تيلخ بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



81 طارق عمر احمد حردان بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



82 عبد الرحمن عماد اسماعيل مرقه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



83 عبد الغفار محمد سمير عبد الغفار زلوم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



84 عبد الله محمد عبد الله يوسف بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



85 عدي اسامه محمد القيسي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



86 عروه محمد سعيد ابداح بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



87 عرين طالب عبد الرحيم ابو قمر بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



88 عمار منذر سليمان النسور بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



89 عمر محمود عمر ابو الرب بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



90 عمر ناجح شحاده المفلح بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



91 فارس نصفت فارس محمد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



92 فراس كمال ذيب الحاج احمد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



93 فرح عيسى عوده برهوم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه

94 فرسان عبد الفتاح شاكر ابو عطا الله بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



95 لارا رامي عادل القسوس بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



96 لبنى سمير رشيد ابو العينين بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



97 محمد بكر محمد الكوز بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



98 محمد جميل محمود الزير بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



99 محمد صلاح وليد محمد عطيه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



100 محمد محمود احمد اليماني بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



101 محمد محمود عيسى خصاونه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



102 محمد وليد احمد احميد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



103 محمد يوسف سليمان عليان بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



104 مصطفى محمد زكي مصطفى العسولي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



105 معاذ جهاد حمدي سنقرط بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



106 مهند ايمن محمد مناصره بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



107 نوال سالم محمد ذياب ابو شخدم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



108 هبه ابراهيم حسام الجمل بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



109 هديل بسام خالد ابو داري بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



110 هيثم نضال محمد تيسير سليم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



111 وعد محمد خلف الشوابكه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



112 ولاء جبر عبدالفتاح مسلم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



113 ولاء محمد عبد الرؤوف غوشه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



114 يزن زياد احمد عبد الخالق بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه



115 دينا نائل عبد اللطيف المهندز بكالوريوس / طب وجراحه العقبه



116 محمد سامر ناصر الوديان بكالوريوس / طب وجراحه العقبه



117 محمد ماجد سعدو مقبل بكالوريوس / طب وجراحه العقبه



118 ميس علي يوسف النوافله بكالوريوس / طب وجراحه العقبه



119 ايمن عبد المهدى محمد الزغول بكالوريوس / طب وجراحه عجلون



120 رشا باسل احمد عنانبه بكالوريوس / طب وجراحه عجلون



121 زوراء رفيق عوض السلمان بكالوريوس / طب وجراحه عجلون



122 صالح زايد صالح بني عطا بكالوريوس / طب وجراحه عجلون



123 عباده علي محمود القضاه بكالوريوس / طب وجراحه عجلون



124 عماد الدين محمد خالد الصمادي بكالوريوس / طب وجراحه عجلون



125 ليث عبد الرحمن محمد الصمادي بكالوريوس / طب وجراحه عجلون



126 محمد اسامه مصطفى الزغول بكالوريوس / طب وجراحه عجلون



127 محمود علي محمد القضاه بكالوريوس / طب وجراحه عجلون



128 مصعب علي سعيد الزغول بكالوريوس / طب وجراحه عجلون



129 افنان جميل سليمان البدور بكالوريوس / طب وجراحه معان



130 تقى عبد الله عوده الله الصلمان بكالوريوس / طب وجراحه معان



131 رفاه محمود عطاالله الفرجات بكالوريوس / طب وجراحه معان



132 نور احمد خليل الشماسين بكالوريوس / طب وجراحه معان



