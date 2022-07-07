الصحة تدعو مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، 132 مرشحا لاستكمال إجراءات تعيينهم.
ووجهت المرشحين إلى مراجعة مبنى الوزارة، وذلك من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا، على أن يعتبر كل من يتخلف عن استكمال الأوراق المطلوبة، مستنكفا عن العمل.
وتاليا التفاصيل:
1 جودت جواد جراد العشيبات بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الجنوب
2 قيس عثمان خليل الهلسه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الجنوب
3 احمد ابراهيم احمد العزام بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال
4 احمد عاطف خالد المطلق بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال
5 احمد محمد عداد شطناوي بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال
6 احمد موسى مصلح البطاينه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال
7 ادهم محمد سليمان سعيد بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال
8 ايمن محمود سالم الخصاونه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال
9 رعد عواد محمود الزبون بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال
10 عادل عاطف عبد الكريم العمرى بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال
11 علاء وليد منصور العبابنه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال
12 عمران نواف عبد الرحمن عبابنه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال
13 مرام عبد المجيد محمد الشرمان بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال
14 معاذ محمود سليمان الدهون بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال
15 وجدي محمد سعود ابداح بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال
16 آيه محمد خلف البدارين بكالوريوس / طب وجراحه البادية الشماليه
17 تمارا احمد خضر دوايمه بكالوريوس / طب وجراحه البادية الشماليه
18 ربى جاد الله خالد الغول بكالوريوس / طب وجراحه البادية الشماليه
19 الاء بلال نجيب صفا بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء
20 اماني اسماعيل عبد الله غنيمات بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء
21 تمارا زياد محمود شرف بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء
22 طارق ابراهيم علي العايد بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء
23 عدي جمال عبد الرزاق الحياصات بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء
24 كايد زكي كايد البوري بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء
25 لبنى محمد ناصر الجبالي بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء
26 لمى عارف علي الصويري بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء
27 محمد يونس هلال السليحات بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء
28 ناديا جمال علي اليماني بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء
29 يزن محمد صياح صياح بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء
30 سلسبيلا عبد الجبار محمد الشطي بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء دير علا
31 انس ابراهيم يوسف جويفل بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء/ دير علا
32 نزار احمد عبد الرزاق الختالين بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء/ دير علا
33 وداد عبد الرزاق محمد بن قاره محمد بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء/ دير علا
34 ايمن موسى عبد الهادي الرماضنه بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء/دير علا
35 تسنيم فراس عبد الرحيم حسن بكالوريوس / طب وجراحه الزرقاء
36 صفاء عمر عبد الله حمورى بكالوريوس / طب وجراحه الزرقاء
37 رهف رائد ممدوح العوران بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله
38 سيف الدين رياض علي الدويرى بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله
39 عبد الله فتحي عبد الله الحجاج بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله
40 عكرمه كمال فرحان المحيسن بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله
41 مالك ابراهيم شحاده الربيحات بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله
42 محمد عبد ربه عبد الغني الحراسيس بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله
43 ابراهيم احمد محمود عشا بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
44 احمد خليل اليسع البلبيسي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
45 احمد فايز احمد ابو شيخه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
46 احمد محمد خليل الكردي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
47 احمد يوسف محمود شهوان بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
48 اسامه سمير فائق خشاشنه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
49 اسامه محمد عبد الغافر ياسين ابوحجله بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
50 اسحق جمال اسحق الدن بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
51 اسيل صالح علي العفيشات بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
52 الاء زاهي اسماعيل حمد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
53 انس جمال عطا ابو حشيش بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
54 انس مازن عبد الكريم الخطيب بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
55 انس ياسين احمد ابو نواس بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
56 ايمن نزار فؤاد جاد الله بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
57 بسمه سامي ياور ياور بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
58 بشرى احمد محمد الخليفات بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
59 بيان جمال عادل يانس بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
60 بيان عبد الرحيم احمد الحسبان بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
61 تسنيم عيسى محمود الشياب عيال عواد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
62 ثامر محمود ابراهيم الشريفين بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
63 جمان حافظ حسين الكاشف بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
64 جواد فضيل منور النهار بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
65 حامد امجد حامد الحلايقه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
66 حسام شحاده عبد الفتاح المزين بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
67 حسان بدر الدين وهبة غاوجي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
68 حماده محفوظ محمد الرمحي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
69 حمزه يونس مسعف السليحات بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
70 دعاء ابراهيم خالد الرواشده بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
71 رزان منصور محمد طريف بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
72 رعد ايسر سليمان مزاهره بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
73 رغد محمد خير سعيد الحلبي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
74 رمزي ادوارد فارس هاشم تادرس بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
75 روى محمد احمد النسور بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
76 زيد عدنان موسى السوطري بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
77 سرى محمد سليمان مبارك بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
78 سعود عدنان ضامن الزبيدي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
79 سيف محمد موسى المومني بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
80 شذى محمد احمد تيلخ بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
81 طارق عمر احمد حردان بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
82 عبد الرحمن عماد اسماعيل مرقه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
83 عبد الغفار محمد سمير عبد الغفار زلوم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
84 عبد الله محمد عبد الله يوسف بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
85 عدي اسامه محمد القيسي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
86 عروه محمد سعيد ابداح بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
87 عرين طالب عبد الرحيم ابو قمر بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
88 عمار منذر سليمان النسور بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
89 عمر محمود عمر ابو الرب بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
90 عمر ناجح شحاده المفلح بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
91 فارس نصفت فارس محمد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
92 فراس كمال ذيب الحاج احمد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
93 فرح عيسى عوده برهوم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
94 فرسان عبد الفتاح شاكر ابو عطا الله بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
95 لارا رامي عادل القسوس بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
96 لبنى سمير رشيد ابو العينين بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
97 محمد بكر محمد الكوز بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
98 محمد جميل محمود الزير بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
99 محمد صلاح وليد محمد عطيه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
100 محمد محمود احمد اليماني بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
101 محمد محمود عيسى خصاونه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
102 محمد وليد احمد احميد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
103 محمد يوسف سليمان عليان بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
104 مصطفى محمد زكي مصطفى العسولي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
105 معاذ جهاد حمدي سنقرط بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
106 مهند ايمن محمد مناصره بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
107 نوال سالم محمد ذياب ابو شخدم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
108 هبه ابراهيم حسام الجمل بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
109 هديل بسام خالد ابو داري بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
110 هيثم نضال محمد تيسير سليم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
111 وعد محمد خلف الشوابكه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
112 ولاء جبر عبدالفتاح مسلم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
113 ولاء محمد عبد الرؤوف غوشه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
114 يزن زياد احمد عبد الخالق بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه
115 دينا نائل عبد اللطيف المهندز بكالوريوس / طب وجراحه العقبه
116 محمد سامر ناصر الوديان بكالوريوس / طب وجراحه العقبه
117 محمد ماجد سعدو مقبل بكالوريوس / طب وجراحه العقبه
118 ميس علي يوسف النوافله بكالوريوس / طب وجراحه العقبه
119 ايمن عبد المهدى محمد الزغول بكالوريوس / طب وجراحه عجلون
120 رشا باسل احمد عنانبه بكالوريوس / طب وجراحه عجلون
121 زوراء رفيق عوض السلمان بكالوريوس / طب وجراحه عجلون
122 صالح زايد صالح بني عطا بكالوريوس / طب وجراحه عجلون
123 عباده علي محمود القضاه بكالوريوس / طب وجراحه عجلون
124 عماد الدين محمد خالد الصمادي بكالوريوس / طب وجراحه عجلون
125 ليث عبد الرحمن محمد الصمادي بكالوريوس / طب وجراحه عجلون
126 محمد اسامه مصطفى الزغول بكالوريوس / طب وجراحه عجلون
127 محمود علي محمد القضاه بكالوريوس / طب وجراحه عجلون
128 مصعب علي سعيد الزغول بكالوريوس / طب وجراحه عجلون
129 افنان جميل سليمان البدور بكالوريوس / طب وجراحه معان
130 تقى عبد الله عوده الله الصلمان بكالوريوس / طب وجراحه معان
131 رفاه محمود عطاالله الفرجات بكالوريوس / طب وجراحه معان
132 نور احمد خليل الشماسين بكالوريوس / طب وجراحه معان