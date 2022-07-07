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الخميس، 07-07-2022 12:25 م

الصحة تدعو مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، 132 مرشحا لاستكمال إجراءات تعيينهم.

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ووجهت المرشحين إلى مراجعة مبنى الوزارة، وذلك من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا، على أن يعتبر كل من يتخلف عن استكمال الأوراق المطلوبة، مستنكفا عن العمل.

وتاليا التفاصيل:

1 جودت جواد جراد العشيبات بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الجنوب


2 قيس عثمان خليل الهلسه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الجنوب


3 احمد ابراهيم احمد العزام بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال


4 احمد عاطف خالد المطلق بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال


5 احمد محمد عداد شطناوي بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال


6 احمد موسى مصلح البطاينه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال


7 ادهم محمد سليمان سعيد بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال


8 ايمن محمود سالم الخصاونه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال

 

9 رعد عواد محمود الزبون بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال


10 عادل عاطف عبد الكريم العمرى بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال


11 علاء وليد منصور العبابنه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال


12 عمران نواف عبد الرحمن عبابنه بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال


13 مرام عبد المجيد محمد الشرمان بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال


14 معاذ محمود سليمان الدهون بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال


15 وجدي محمد سعود ابداح بكالوريوس / طب وجراحه اقليم الشمال


16 آيه محمد خلف البدارين بكالوريوس / طب وجراحه البادية الشماليه


17 تمارا احمد خضر دوايمه بكالوريوس / طب وجراحه البادية الشماليه


18 ربى جاد الله خالد الغول بكالوريوس / طب وجراحه البادية الشماليه


19 الاء بلال نجيب صفا بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء


20 اماني اسماعيل عبد الله غنيمات بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء


21 تمارا زياد محمود شرف بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء


22 طارق ابراهيم علي العايد بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء


23 عدي جمال عبد الرزاق الحياصات بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء


24 كايد زكي كايد البوري بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء


25 لبنى محمد ناصر الجبالي بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء


26 لمى عارف علي الصويري بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء


27 محمد يونس هلال السليحات بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء


28 ناديا جمال علي اليماني بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء


29 يزن محمد صياح صياح بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء


30 سلسبيلا عبد الجبار محمد الشطي بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء دير علا

 

31 انس ابراهيم يوسف جويفل بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء/ دير علا


32 نزار احمد عبد الرزاق الختالين بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء/ دير علا


33 وداد عبد الرزاق محمد بن قاره محمد بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء/ دير علا


34 ايمن موسى عبد الهادي الرماضنه بكالوريوس / طب وجراحه البلقاء/دير علا


35 تسنيم فراس عبد الرحيم حسن بكالوريوس / طب وجراحه الزرقاء


36 صفاء عمر عبد الله حمورى بكالوريوس / طب وجراحه الزرقاء


37 رهف رائد ممدوح العوران بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله


38 سيف الدين رياض علي الدويرى بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله


39 عبد الله فتحي عبد الله الحجاج بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله


40 عكرمه كمال فرحان المحيسن بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله


41 مالك ابراهيم شحاده الربيحات بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله


42 محمد عبد ربه عبد الغني الحراسيس بكالوريوس / طب وجراحه الطفيله

 

43 ابراهيم احمد محمود عشا بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


44 احمد خليل اليسع البلبيسي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


45 احمد فايز احمد ابو شيخه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


46 احمد محمد خليل الكردي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


47 احمد يوسف محمود شهوان بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


48 اسامه سمير فائق خشاشنه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


49 اسامه محمد عبد الغافر ياسين ابوحجله بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


50 اسحق جمال اسحق الدن بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


51 اسيل صالح علي العفيشات بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


52 الاء زاهي اسماعيل حمد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


53 انس جمال عطا ابو حشيش بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


54 انس مازن عبد الكريم الخطيب بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


55 انس ياسين احمد ابو نواس بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


56 ايمن نزار فؤاد جاد الله بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


57 بسمه سامي ياور ياور بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


58 بشرى احمد محمد الخليفات بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


59 بيان جمال عادل يانس بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


60 بيان عبد الرحيم احمد الحسبان بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


61 تسنيم عيسى محمود الشياب عيال عواد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


62 ثامر محمود ابراهيم الشريفين بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


63 جمان حافظ حسين الكاشف بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


64 جواد فضيل منور النهار بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


65 حامد امجد حامد الحلايقه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


66 حسام شحاده عبد الفتاح المزين بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


67 حسان بدر الدين وهبة غاوجي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


68 حماده محفوظ محمد الرمحي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


69 حمزه يونس مسعف السليحات بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


70 دعاء ابراهيم خالد الرواشده بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


71 رزان منصور محمد طريف بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


72 رعد ايسر سليمان مزاهره بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


73 رغد محمد خير سعيد الحلبي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


74 رمزي ادوارد فارس هاشم تادرس بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


75 روى محمد احمد النسور بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


76 زيد عدنان موسى السوطري بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


77 سرى محمد سليمان مبارك بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


78 سعود عدنان ضامن الزبيدي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


79 سيف محمد موسى المومني بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


80 شذى محمد احمد تيلخ بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


81 طارق عمر احمد حردان بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


82 عبد الرحمن عماد اسماعيل مرقه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


83 عبد الغفار محمد سمير عبد الغفار زلوم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


84 عبد الله محمد عبد الله يوسف بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


85 عدي اسامه محمد القيسي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


86 عروه محمد سعيد ابداح بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


87 عرين طالب عبد الرحيم ابو قمر بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


88 عمار منذر سليمان النسور بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


89 عمر محمود عمر ابو الرب بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


90 عمر ناجح شحاده المفلح بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


91 فارس نصفت فارس محمد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


92 فراس كمال ذيب الحاج احمد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


93 فرح عيسى عوده برهوم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه

 

94 فرسان عبد الفتاح شاكر ابو عطا الله بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


95 لارا رامي عادل القسوس بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


96 لبنى سمير رشيد ابو العينين بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


97 محمد بكر محمد الكوز بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


98 محمد جميل محمود الزير بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


99 محمد صلاح وليد محمد عطيه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


100 محمد محمود احمد اليماني بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


101 محمد محمود عيسى خصاونه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


102 محمد وليد احمد احميد بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


103 محمد يوسف سليمان عليان بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


104 مصطفى محمد زكي مصطفى العسولي بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


105 معاذ جهاد حمدي سنقرط بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


106 مهند ايمن محمد مناصره بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


107 نوال سالم محمد ذياب ابو شخدم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


108 هبه ابراهيم حسام الجمل بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


109 هديل بسام خالد ابو داري بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


110 هيثم نضال محمد تيسير سليم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


111 وعد محمد خلف الشوابكه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


112 ولاء جبر عبدالفتاح مسلم بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


113 ولاء محمد عبد الرؤوف غوشه بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


114 يزن زياد احمد عبد الخالق بكالوريوس / طب وجراحه العاصمه


115 دينا نائل عبد اللطيف المهندز بكالوريوس / طب وجراحه العقبه


116 محمد سامر ناصر الوديان بكالوريوس / طب وجراحه العقبه


117 محمد ماجد سعدو مقبل بكالوريوس / طب وجراحه العقبه


118 ميس علي يوسف النوافله بكالوريوس / طب وجراحه العقبه


119 ايمن عبد المهدى محمد الزغول بكالوريوس / طب وجراحه عجلون


120 رشا باسل احمد عنانبه بكالوريوس / طب وجراحه عجلون


121 زوراء رفيق عوض السلمان بكالوريوس / طب وجراحه عجلون


122 صالح زايد صالح بني عطا بكالوريوس / طب وجراحه عجلون


123 عباده علي محمود القضاه بكالوريوس / طب وجراحه عجلون


124 عماد الدين محمد خالد الصمادي بكالوريوس / طب وجراحه عجلون


125 ليث عبد الرحمن محمد الصمادي بكالوريوس / طب وجراحه عجلون


126 محمد اسامه مصطفى الزغول بكالوريوس / طب وجراحه عجلون


127 محمود علي محمد القضاه بكالوريوس / طب وجراحه عجلون


128 مصعب علي سعيد الزغول بكالوريوس / طب وجراحه عجلون


129 افنان جميل سليمان البدور بكالوريوس / طب وجراحه معان


130 تقى عبد الله عوده الله الصلمان بكالوريوس / طب وجراحه معان


131 رفاه محمود عطاالله الفرجات بكالوريوس / طب وجراحه معان


132 نور احمد خليل الشماسين بكالوريوس / طب وجراحه معان

 



 




 

 


 

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