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السبت، 27-03-2021 07:18 م

ضرورة التزام العزل المنزلي

الصحة تدعو مرضى كورونا إلى عدم الاعتماد على العلاج المنزلي

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توضيحية


الوكيل الإخباري - دعا مساعد أمين عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس مرضى كوفيد 19 في العزل المنزلي فوق 60 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة الذهاب إلى المستشفى لطلب المساعدة.

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كما دعا إلى تقييم وضعهم في المستشفى وخاصة من تحصل لديه علامات ضيق في التنفس وألم في الصدر أو "ازرقاق" في الأطراف أو هبوط مستوى أشباع الأكسجين لديه إلى أقل من 94 بالمئة.

 

وحذّر شركس مما يقوم به البعض من علاج في المنزل، والاستعانة بأطباء ومستلزمات العلاج، واسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس في المنزل ما يؤدي إلى تفاقم حالات المرضى والاضطرار إلى نقلهم للمستشفيات في حال خطرة.


وطالب الدكتور شركس المواطنين المعزولين منزليا بالتزام العزل المنزلي تماما، واتباع تعليمات العزل لضمان عدم نقل العدوى إلى الغير.

 

المصدر : بترا

 

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