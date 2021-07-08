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الخميس، 08-07-2021 07:51 م

الصحة تدعو من تزيد أعمارهم عن 30 أخذ مطعوم كورونا الجمعة

وزارة الصحة


 الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة المواطنين الذين هم فوق سن الثلاثون عاما التوجه لأخذ جرعة اولى من المطعوم ضد فيروس كورونا في مراكز التطعيم المنتشرة في عدد من محافظات المملكة، وذلك يوم الجمعة الموافق ٩/٧/٢٠٢١ من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا، وعلى النحو التالي:اضافة اعلان


محافظة اربد
مركز صحي الشونة الشمالية الشامل
‏المركز الثقافي / اربد.

محافظة المفرق
مركز الأمراض الصدرية.

محافظة الزرقاء
‏مركز صحي الضليل الشامل
‏مدينة الأمير محمد /الصالة.

محافظة العاصمة
‏حدائق الحسين
‏حدائق الملك عبدالله /المقابلين
‏ادارة مستشفيات البشير
‏مستشفى الأمير حمزة.

محافظة مادبا
‏مجمع النقابات المهنية/مادبا.

‏محافظة الكرك
مركز صحي المزار الجنوبي.

‏محافظة البلقاء
مركز صحي ‏عين الباشا

 




 

 


 

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