الصحة تسمح بتطعيم فئة محدودة دون 18 عاما

الوكيل الاخباري -

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أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن وزارة الصحة اتخذت قرارا بتطعيم فئة محدودة جدا سنّهم دون (18) عاما، وضمن شروط محددة.وقال البلبيسي في مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني: "إن سياسات وزارة الصحة تقوم على تطعيم الفئات العمرية (18) عاما فما فوق، وهم يشكّلون 55% من سكان الأردن وعددهم يصل إلى نحو (6.5) مليون نسمة، وهؤلاء نحن ملزمون بتطعيمهم، وأما هدفنا الآني فهو تطعيم (4.5) مليون شخص بحلول الأول من أيلول القادم".وأضاف: هناك بعض الطلاب ممن وصلوا مرحلة الثانوية العامة، وأعمارهم لم تستكمل (18) عاما، لكنهم فوق (17) سنة، وهؤلاء ملزمون بالتطعيم إذا ما أرادوا استكمال دراستهم في الخارج، وعليه فقد اتخذت وزارة الصحة قرارا بتطعيمهم وفق شروط؛ اثبات تسجيلهم في جامعة بالخارج وتذكرة سفر مدفوعة الثمن، ومراجعة الوزارة في الموقع المحدد لهذه الفئة دون التسجيل على المنصة.وشدد على أن التوسع هو في فئة عمرية محدودة جدا (17- 18) عاما وبشروط.