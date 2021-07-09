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الجمعة، 09-07-2021 01:55 م

الصحة تشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن مطاعيم كورونا تحمي من الإصابة لكنها لا تحمي من نقل العدوى .

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وأضاف خلال تصريحات صحفية٬ اليوم الجمعة٬ أن عدد المسجلين حاليا على المنصة يبلغ 3.3 ملايين، وأن العدد المستهدف هو 4.5 ملايين ببداية شهر أيلول المقبل.
وشدد البلبيسي على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها، درءا لأي مخاطر تتعلق بانتشار الوباء .


و بشأن دخول موجة ثالثة من الفيروس، أكد البلبيسي أن ذلك يعتمد على المواطن والتزامه، مشيرا إلى وزارة الصحة ومستشفياتها تعمل بكل جاهزية وكأن الموجة الثالثة قادمة لا محالة .

 




 

 


 

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