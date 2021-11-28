الصحة تشدد على تطبيق البروتوكول بمهرجان الزيتون

الوكيل الاخباري - شدد ممثل وزارة الصحة في مهرجان الزيتون الوطني الـ 21، الدكتور منذر بني فياض، على تطبيق البروتوكول الصحي في أرض مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية ومركز إدارة الأزمات وهيئة شباب كلنا الأردن من خلال مراقبة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والتعقيم في أرض المهرجان.



وقال بني فياض في بيان للمركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الأحد، إن الظروف الصحية التي تمر بها المملكة نتيجة جائحة كورونا، تستدعي إيجاد حلول لإدارة التجمعات والحشود وذلك لتعزيز المناعة المجتمعية وحماية المشاركين والزوار من عدوى انتقال فيروس كورونا.

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