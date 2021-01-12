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الثلاثاء، 12-01-2021 10:52 م

الصحة تشدد على ضرورة احترام خصوصية المواطنين عند أخذهم اللقاح

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الوكيل الاخباري - أكد امين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور وائل هياجنة، الدور المحوري للصحفيين والإعلاميين في دعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا والتوعية بضرورة اخذ اللقاح من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية (vaccine.jo).
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وقال الهياجنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن للاعلام دورا هاما ومساندا للأجهزة الرسمية المختلفة، بخاصة وزارة الصحة لرفع وعي المواطنين بأهمية اللقاحات لحماية أنفسهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومساهمته في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، من خلال بث الرسائل المقنعة والبرامج الإعلامية التوعوية الهادفة في هذا المجال.

وشدد على ضرورة احترام خصوصية المواطنين عند أخذهم اللقاح، خلال حملة التطعيم التي ستنطلق يوم غد الاربعاء، والتزام جميع وسائل الاعلام بالممارسات المهنية في التغطية الصحفية لانطلاق البرنامج وسيره.

وأشار الهياجنة، الى أنه سيسمح لوسائل الإعلام المختلفة بالتحدث للمواطنين الراغبين بعد أخذهم اللقاح والاستماع إلى آرائهم، وذلك بعد أخذ الموافقة الشفهية منهم بهذا الشأن بالتنسيق مع الكوادر الطبية في المراكز المعتمدة لأخذ اللقاح.

 




 

 


 

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