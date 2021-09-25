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السبت، 25-09-2021 12:33 م

الصحة : تشديد الرقابة على مرتادي مهرجان جرش

الصحة


الوكيل الإخباري - كشف الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، السبت، إنه سيتم تشديد الرقابة على مرتادي مهرجان جرش، بعد الاكتظاظ وعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي في بعض فعاليات المهرجان.

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وأضاف خلال تصريحات صحفية ، أنه "سيتم التواصل مع اللجان المشرفة والجهات المسؤولة على مهرجان جرش بشكل مستمر لتأكيد تطبيق البروتوكول الصحي وتجنب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي".


"البروتوكول الصحي للمهرجانات يتضمن السماح بدخول 50% فقط من سعة المدرج و تجنب الاكتظاظ بترك مساحة كرسي فارغ بين الشخص والآخر"، وفق البلبيسي الذي أكّد ضرورة ارتداء الكمامات من قبل المشاركين.


ولفت البلبيسي إلى أن نظام شراء التذاكر للمهرجان مربوط ببيانات التطعيم عند قيام الأشخاص بعملية شراء التذاكر وعلى أساسها يتم السماح بشرائها أو رفضها.


وتابع: "ما بعد مرحلة شراء التذاكر فإنه يتم التدقيق والرقابة من اللجان المشرفة على المهرجان بحصول الأشخاص على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا و مضي 14 يوما عليها للسماح بالدخول إلى المدرج".


وطالب البلبيسي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الوضع الوبائي الحالي، موضحاً أنه لن يتم التهاون في التعامل مع الأشخاص غير الملتزمين بالبروتوكول الصحي.

 

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